Стало известно о смерти актера, который запомнился ролями в сериалах и фильмах

О смерти артиста сообщила певица Ирина Блат в одной из соцсетей, позже ее пост подхватили знакомые, сообщает Politeka.net.

"Ушел из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актер и просто хороший человек - Руслан Дулич" (он не верил в вакцину... не верил в COVD-19)... забирает "корона" молодых", - написала Блат.

В сети выразили соболезнования по поводу кончины артиста.

"40! :((((", "Искренние соболезнования родным и близким...", "Руслану Светлая Память...!", "Вот и не верьте в вакцину, не верьте в коронавирус... а этот вирус вот так разбирается с теми, кто в него не верит... Соболезнования родным и близким... ЛЮДИ! Делайте прививку и не сомневайтесь!", "Как рано уходят мужчины, молодые, красивые, талантливые... Светлая память...", - написали пользователи сети.

Отметим, Руслан Дулич родился 27 апреля 1981 года в Полтаве (Украина). Он отучился на курсах актерского мастерства "Экспресс ТВ", а с 2013-го стал появляться в эпизодах российских сериалов - "Горюнов", "Консультант", "Выжить любой ценой", "На районе", "Тайны следствия", "Свои", так далее.

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