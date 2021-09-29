Ушел из жизни известный актер, которого обожали миллионы зрителей

Советский, российский актер Борис Тенин-младший умер 28 сентября на 52-м году жизни.

Как сообщают местные СМИ, о его смерти сообщила актриса Гульнара Нижинская, которая сыграла Верунчика в сериале "Моя прекрасная няня".

"Бориса Тенина сегодня не стало. Спасибо за то, что был в моей жизни, был моим учителем, другом... Покойся с миром, мы скорбим", - отметила Нижинская. Она также добавила, что причиной смерти актера стал инсульт.

Борис Тенин родился 20 ноября 1969 года в Москве. Свое имя получил в честь деда, по стопам которого пошел. Его дедушка был народным артистом СССР - его имя Борис Михайлович Тенин (Иван Шадрин из "Человека с ружьем").

В 1995-2008 годах Борис Тенин служил в Театре Сатиры. Сниматься начал в середине 80-х, с эпизода в музыкальной социальной драме "Была не была".

На дальнейшем счету актера более сорока фильмов и сериалов: "Возвращение Мухтара", "Кулагин и партнеры" (Борис, главная роль), "Я не вернусь", "Кухня", "Геймеры", обе части "На игре", "Маргоша", "Нулевой километр".

Напомним, что актер и комик Энтони Джонсон, получивший популярность по роли в классическом фильме "Пятница", скончался в возрасте 55 лет.



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