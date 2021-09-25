На 41-году умер украинский артист балета, автор и постановщик балетных спектаклей Дмитрий Омельченко

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Омельченко родился 6 октября в городе Днепр в театральной семье. В 1999 году Омельченко окончил Академию русского балета имени А. Я. Вагановой, а после учебы 10 лет работал в Южной Корее.

В Днепропетровской балетной труппе начал работать 13 лет назад ведущим солистом. В 2009 дебютировал как хореограф в Днепропетровском академическом театре оперы и балета в балете "Degage". Тогда Омельченко поставил хореографическую композицию в стиле модерн.

За постановку современного балета "Carmen&Jose", в котором соединил классику, модерн и свободный танец, получил престижную Премию имени А. Ф. Шекеры.

Дмитрий Омельченко умер 24 сентября 2021 года, передает "Дніпропетровський академічний театр опери та балету" в Facebook. О причинах смерти пока ничего неизвестно.

"Для всего нашего коллектива и творческой общественности Украины это большая потеря. Выражаем наши глубокие соболезнования близким, родным и коллегами. Скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль", - сказали представители театра.

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