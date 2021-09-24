Зірка американського кіно Безіл Хоффман помер на 84 році життя

Безіл Хоффман народився 18 січня 1938 року в місті Х’юстон, що в штаті Техас. За освітою відомий американський актор – економіст, однак за фахом не працював. Після закінчення університету Тюлейна Хоффман переїхав до Нью-Йорку та навчався в Академії драматичних мистцетв. Актор знявся у декількох рекламних роликах та вирушив підкорювати Голлівуд.

За майже 50-річну кар’єру Безіл Хоффман зіргав більш ніж 200 другорядних ролей у фільмах, у тому числі й таких, які удостоєні премії "Оскар". Українцям Хоффман відомий завдяки епізодичній ролі у легендарному фільмі "Санта Барбара".

Окрім акторської кар'єри, Безіл був автором книг "Холодне читання" і "Як це добре робити", "Акторська гра і як це робити добре", "Акторська гра і як це робити добре: друге видання".

Відомий актор помер 17 вересня, про це повідомив менеджер Безіла Хоффмана Бред Лемарк. Однак жодних подробиць поки немає.

Sad news to report today on the passing of my longtime client (40 years!) & friend Basil Hoffman. Basil was a prolific, career character actor who earned over 200 credits in film, television and stage. Classy guy. Classic talent. Untouchable legacy. Well-earned, respected career. pic.twitter.com/u7frjRWbwR — Brad Lemack (@BradLemack) September 23, 2021

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