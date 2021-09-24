Зірка американського кіно Безіл Хоффман помер на 84 році життя
Безіл Хоффман народився 18 січня 1938 року в місті Х’юстон, що в штаті Техас. За освітою відомий американський актор – економіст, однак за фахом не працював. Після закінчення університету Тюлейна Хоффман переїхав до Нью-Йорку та навчався в Академії драматичних мистцетв. Актор знявся у декількох рекламних роликах та вирушив підкорювати Голлівуд.
За майже 50-річну кар’єру Безіл Хоффман зіргав більш ніж 200 другорядних ролей у фільмах, у тому числі й таких, які удостоєні премії "Оскар". Українцям Хоффман відомий завдяки епізодичній ролі у легендарному фільмі "Санта Барбара".
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Окрім акторської кар'єри, Безіл був автором книг "Холодне читання" і "Як це добре робити", "Акторська гра і як це робити добре", "Акторська гра і як це робити добре: друге видання".
Відомий актор помер 17 вересня, про це повідомив менеджер Безіла Хоффмана Бред Лемарк. Однак жодних подробиць поки немає.
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