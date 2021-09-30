Тело лидера знаменитой группы Nouvelle Vague Оливье Либо обнаружили в его доме

Известный гитарист, продюсер и автор песен найден мертвым в возрасте 57 лет. Об этом сообщило издание Liberation. Пока точные причины смерти музыканты, а также дата и место прощания с ним не раскрываются.

Либо родился и творил во Франции. С юных лет он увлекался музыкой и участвовал в нескольких небольших проектах. В 1989-м году он основал группу Les Objets, с которой выпустил два альбома.

Однако, настоящая известность пришла к музыканту после появления группы Nouvelle Vague, которую он создал вместе с Марком Колленом в 2003-м году. Дебютный альбом музыкантов включал каверы на песни таких легенд, как Depeche Mode, The Clash, Joy Division, Tuxedomoon и других.

Группа была известна тем, что постоянно меняла своих вокалисток. Многие из них впоследствии построили успешные карьеры соло.

Сам Либо также выпускал сольные песни.

Музыкальный мир Франции оказался потрясен смертью Оливье.

«Ушел из жизни Оливье Либо, французский музыкант и продюсер, получивший известность за свою работу в Nouvelle Vague. Покойся с миром», «Ушел из жизни основатель групп "Nouvelle Vague" и "Les Objets" Оливье Либо. Замечательный музыкант», «Грустно слышать о смерти Оливье Либо», «Безмерная печаль после новостей о смерти Оливье Либо, основателя Objects и Nouvelle Vague. Друг на протяжении 30 лет», - пишут в соцсетях.

Напомним, легендарный музыкант отошел в мир иной, раскрыты трагические подробности.

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь известного музыканта, его слышали многие.

Также Politeka писала, что жизнь известной певицы внезапно оборвалась.