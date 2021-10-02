Первый разговор Усика и Джошуа после боя появился в сети

Британец Энтони Джошуа после окончания поединка с Александром Усиком потребовал от украинца проведения реванша.

Об этом Энтони заявил Усику прямо в ринге.

"Мы сделаем это еще раз? Теперь я знаю, как тебя побить. Спасибо", – заявил британец.

Александр не ответил, но поблагодарил Энтони за проведенный поединок.

"Последняя часть видео показала, что такое жизнь и что самое главное, все пояса, слава и богатство ничего не значат без настоящих друзей и семьи, с которыми вы можете поделиться этим", " Думаю, что и Усик выиграет матч-реванш, он просто находится на другом уровне бокса", " Эй спрашивает Усика в углу: «Пойдем еще раз? Я знаю, как тебя победить» 😂😂 Он уже знал, что проиграл бой!", - пишут пользователи сети в комментариях под видео.

Напомним, что Джошуа после боя с украинцем попал в больницу: что произошло.

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