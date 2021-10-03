Известный астролог назвал пять представителей знаков Зодиака, которым стоит поберечь нервы в октябре

В этом году октябрь станет для некоторых знаков Зодиака особенно стрессовым и напряженным. Астролог Хаял Алекперов в интервью изданию "Факты" выделил пять знаков, которым нужно быть осторожными и беречь нервы.

Тельцы

Для представителей этого знака Зодиака октябрь станет месяцем личных конфликтов и ссор. Постарайтесь по возможности избегать скандалов с любимым человеком, тогда есть шанс сохранить отношения.

Раки

В октябре вы можете стать особенно эмоциональными и восприимчивыми, но, если постараетесь держать себя в руках, ситуация не станет угрожающей. Возьмите себя в руки и держите свою вспыльчивость под контролем.

Львы

У вас наступает "горячая" пора в рабочих делах и бизнесе, поэтому вы будете больше сосредоточены на своей карьере, немного позабыв об отношениях с любимым человеком. Это повлечет за собой конфликты и недоразумения в личной жизни. Несмотря на занятость, постарайтесь находить время для близкого человека.

Весы

В октябре вы можете почувствовать, что вам не хватает острых ощущений, а страсть с любимым человеком угасла. Поэтому вы можете пойти плохим путем и заставить партнера ревновать. Само собой, ни к чему хорошему это не приведет. Так что лучше подогревайте страсть более приятными способами.

Водолеи

В октябре вас может охватить невероятная ревность, что неизменно приведет к конфликтам со второй половинкой. К счастью, ревность окажется беспочвенной, так что держите под контролем свои эмоции. Будьте сдержанны и не сыпьте обвинениями в сторону близкого человека.

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