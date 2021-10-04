Некоторые знаки Зодиака в середине осени столкнутся с рядом трудностей

Гороскоп на октябрь 2021 расскажет про знаки Зодиака, которым нужно быть особенно внимательными в этом месяце из-за значительных рисков, связанных со здоровьем, возможными конфликтами, повышенной травмоопасностью и вероятностью ДТП.

Об этом РБК Украина рассказала известный астролог Арина Артуровна.

Овен

Астролог говорит, что Овнам в октябре стоит побеспокоиться о здоровье. Могут проявиться иммунные заболевания, аллергические и психоэмоциональные. Наступает сложный период, когда необходимо быть предельно внимательным к своему организму.

Весы

Весы могут ощутить недостачу финансовых ресурсов. Потому астролог советует использовать финансы максимально бережно и разумно, с учетом сложившихся обстоятельств и не тратить на разную дребедень и безделушки.

Скорпион

В течение месяца могут быть интриги в делах, на работе, неприятности, которые могут подпортить здоровье. Вероятны потери, обманы, тайные враги, что приведет к нестабильному психоэмоциональному состоянию.



Рыбы

В последней декаде месяца Рыбам нужно остерегаться дорожно-транспортных происшествий, быть внимательнее на улицах. Также предполагаются небольшие проблемы со здоровьем, потому на природе не переохлаждайтесь.



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