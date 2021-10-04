Ночью 3-го октября в Запорожской области произошло чрезвычайное происшествие на воде.

Катер тяжело травмировал 34-летнего дайвера. Пострадавший занимался подводной охотой ночью на реке Днепр на территории Беленьковской громады.

Детали сообщили на сайте 061.ua со ссылкой на пресс службу Нацполиции в Запорожской области.

Известно, что когда он поднимался на поверхность воды, то попал под проплывающий катер. В результате столкновения с моторной лодкой дайверу оторвало руку. Также у него сломаны ребра, ушиб грудной клетки и пневмоторакс (присутствие воздуха в плевральной полости, куда оно попадает вследствие повреждения легкого или стенки грудной клетки).

Пострадавший был доставлен в отделение травматологии 5-й городской больницы в Запорожье. Медики уже сообщили о произошедшим правоохранителям.

В полиции открыто уголовное дело по факту нарушения действующих на транспорте правил (ч. 1 ст. 291 УК Украины).

В случае гибели людей и других тяжелых последствий, наказание в рамках статьи предусматривает штраф от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, Днепр на грани экологической катастрофы, в реке нашли опасные вещества.

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