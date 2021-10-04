Сейчас много разных прогнозов развития пандемии COVID-19 в Украине, но в долгосрочной перспективе они плохо работают.

Несмотря на это в Минздраве ожидают стремительный рост заболеваемости в последний месяц осени.

Такой прогноз сделал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "Фокус".

По его словам, все прогнозы ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины показывают стремительный рост заболеваемости в ноябре и переполненную систему здравоохранения.

Также они разработали три возможных сценария развития событий: оптимистический, пессимистический и умеренный. Сейчас Украина движется по умеренному сценарию, но не исклечено, что ситуация из-за штамма Дельта может быстро измениться в худшую сторону.

Главный санитарный врач подчеркнул, что на сегодня есть в Украине около 40 тысяч запасных коек. В случае ухудшения ситуации с коронавирусом, можно развернуть до 70 тысяч, а с учетом резервных — до 90 тысяч коек.

"Мы должны понимать, что при нагрузке в 70 тыс. система здравоохранения уже не может адекватно предоставлять ургентную медицинскую помощь, то есть могут возникнуть проблемы с плановыми операциями, с лечением инфарктов, инсультов, других болезней", — добавил Кузин.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.