Возле больницы во Львове образовалась очередь из скорых с больными ковидом.
Так, у приемного отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи (КЛШМД) образовались очереди машин скорой помощи, которые доставляют больных с СOVID-19.
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь больницы Кристина Каспшишак.
"Наши реалии. Подъезд до изолятора, где принимают больных с подозрением на covid19. За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений от начала борьбы с пандемией - 81 человек. По состоянию на утро в стационаре уже 409 подтвержденных случаев. Вакцинированных-1", - написала Каспшишак.
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К слову, на сегодняшний день во Львовской области с начала пандемии подтверждены 153 433 случая инфицирования коронавируса ( 592 - за последние сутки), из которых 3953 - летальные.
Ранее сообщалось, что сейчас много разных прогнозов развития пандемии COVID-19 в Украине, но в долгосрочной перспективе они плохо работают.
Несмотря на это в Минздраве ожидают стремительный рост заболеваемости в последний месяц осени.
Такой прогноз сделал главный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, все прогнозы ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины показывают стремительный рост заболеваемости в ноябре и переполненную систему здравоохранения.
Также они разработали три возможных сценария развития событий: оптимистический, пессимистический и умеренный.
Сейчас Украина движется по умеренному сценарию, но не исклечено, что ситуация из-за штамма Дельта может быстро измениться в худшую сторону.
Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.
Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.
Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.