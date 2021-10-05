Возле больницы во Львове образовалась очередь из скорых с больными ковидом.

Так, у приемного отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи (КЛШМД) образовались очереди машин скорой помощи, которые доставляют больных с СOVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь больницы Кристина Каспшишак.

"Наши реалии. Подъезд до изолятора, где принимают больных с подозрением на covid19. За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений от начала борьбы с пандемией - 81 человек. По состоянию на утро в стационаре уже 409 подтвержденных случаев. Вакцинированных-1", - написала Каспшишак.

К слову, на сегодняшний день во Львовской области с начала пандемии подтверждены 153 433 случая инфицирования коронавируса ( 592 - за последние сутки), из которых 3953 - летальные.

Ранее сообщалось, что сейчас много разных прогнозов развития пандемии COVID-19 в Украине, но в долгосрочной перспективе они плохо работают.

Несмотря на это в Минздраве ожидают стремительный рост заболеваемости в последний месяц осени.

Такой прогноз сделал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, все прогнозы ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины показывают стремительный рост заболеваемости в ноябре и переполненную систему здравоохранения.

Также они разработали три возможных сценария развития событий: оптимистический, пессимистический и умеренный.

Сейчас Украина движется по умеренному сценарию, но не исклечено, что ситуация из-за штамма Дельта может быстро измениться в худшую сторону.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.