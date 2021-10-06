Известный актер попал в больницу несколько дней назад, заразившись опасным недугом. Сейчас за жизнь артиста продолжают бороться врачи. Что известно о состоянии звезды, читайте далее.

67-летний актер Валерий Гаркалин 2 октября был доставлен в больницу с коронавирусом. У артиста диагностировали поражение легких на 25–50%. Болезнь стала развиваться на фоне хронических проблем с сердцем. Состояние актера оценивалось, как тяжелое.

6 октября Telegram-канал Mash сообщил, что актера перевели в реанимацию. Отмечается, этой ночью у народного артиста резко упал уровень сатурации (уровень насыщения крови кислородом). Показатели стали ниже нормы, поэтому врачи решили подключить больного к кислороду под давлением.

В СМИ пишут, что теперь у Валерия Гаркалина поражено 75% легких. Сейчас артист находится в сознании.

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Дочь актера рассказала, что отец почувствовал себя плохо, и сдал анализы. По ее словам, состояние отца не тяжелое, ведь он делал прививку от ковида. Она отметила, что пока врачи не дают никаких прогнозов.

больница, коронавирус, скрин

Отметим, Валерий Гаркалин снялся в таких популярных картинах как: "Катала" (1989), «Ширли-мырли» (1995), «Ландыш серебристый» (2000), а также в сериале "Моя прекрасная няня".

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