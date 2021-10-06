Известный актер попал в больницу несколько дней назад, заразившись опасным недугом. Сейчас за жизнь артиста продолжают бороться врачи. Что известно о состоянии звезды, читайте далее.

67-летний актер Валерий Гаркалин 2 октября был доставлен в больницу с коронавирусом. У артиста диагностировали поражение легких на 25–50%. Болезнь стала развиваться на фоне хронических проблем с сердцем. Состояние актера оценивалось, как тяжелое.

6 октября Telegram-канал Mash сообщил, что актера перевели в реанимацию. Отмечается, этой ночью у народного артиста резко упал уровень сатурации (уровень насыщения крови кислородом). Показатели стали ниже нормы, поэтому врачи решили подключить больного к кислороду под давлением.

В СМИ пишут, что теперь у Валерия Гаркалина поражено 75% легких. Сейчас артист находится в сознании.

Дочь актера рассказала, что отец почувствовал себя плохо, и сдал анализы. По ее словам, состояние отца не тяжелое, ведь он делал прививку от ковида. Она отметила, что пока врачи не дают никаких прогнозов.

Отметим, Валерий Гаркалин снялся в таких популярных картинах как: "Катала" (1989), «Ширли-мырли» (1995), «Ландыш серебристый» (2000), а также в сериале "Моя прекрасная няня".

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