Канадская супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна-Клаудиа Дэвис "сгорела" от ковида

О смерти возлюбленной 37-летний Шаляпин, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», сообщил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Артист сопроводил пост яркими моментами из их совместной жизни и посвятил трогательные строки.

"День погас, и в доме мне поют ветра,

Что тебя здесь больше нет.

Голос твой оставил мне дыханье снов,

Оставил аромат цветов и след белее облаков.

Рука в моей руке и слезы на щеке.

Твой остывший след напомнит мне...

Как я любил тебя..."



Отметим, Шаляпин женился на миллионерше из Канады Татьяне-Клаудии Дэвис, старшей его на пять лет, в июле, а уже в начале августа у женщины обнаружили коронавирус.

"Наша свадьба с Таней состоялась 31 июля. Три счастливых дня было у нас с нею... 3 августа она заболела, и вот её больше нет... Я убит этой новостью, сложно что-то говорить", - поделился своим горем певец, пишет "Комсомольская правда".

Отмечается, что длительное время Татьяна пыталсь лечиться самостоятельно. Когда ей уже совсем стало плохо, позвонили в 911. Очень быстро коварный недуг поразил ее легкие. 29 августа женщину пришлось подключить к аппарату ИВЛ и ввести в искусственную кому, из которой ей живой выбраться уже не удалось.

Русская семья Дэвис в 90-е годы эмигрировала в Канаду и сколотила там немалое состояние. С Прохором Шаляпиным Дэвис была вместе почти два года. Их свадьба обошлась паре в несколько сот тысяч долларов.

Пользователи выражают свои соболезнования певцу:

"Какой кошмар. Соболезную 🙏"; "Царствие небесное ей 🙏🏻"; "Вы были очень красивой парой с красивой историей! Таня, покойся с миром! Прохор, крепись, жизнь продолжается!😢😢😢"; "Прош… Страшно как… Какая-то мистика… Сколько смертей близких людей ты пережил…"

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