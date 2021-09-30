Актер театра и кино Константин Глушков умер в возрасте 57 лет

Родственники российского актера и продюсера Константина Глушкова рассказали, что стало причиной смерти артиста. По их словам, у него остановилось сердце. Глушкову было 57 лет.

Об этом сообщают местные СМИ.

О скоропостижной кончине Константина Глушкова сообщил также его сын. С его слов, отец почувствовал себя неважно и ему вызвали карету скорой помощи. В больнице медики определили артиста в отделение реанимации. Врачам не удалось спасти тяжелобольного пациента — он умер в ночь с 24 на 25 сентября.

Константин Глушков родился 17 мая 1965 года. В 1988-м окончил ГИТИС. На экранах дебютировал в 1991-м. Был ведущим телевизионной программы "Лукоморье", за которую в 1998-м получил премию ТЭФФИ.

Среди работ, которые запомнились - "О чем говорят мужчины. Продолжение", "Между нами, девочками" и сиквел, "Зорге", "Фурцева", "Каменская", Сафрон из "Мента в законе", "Сын отца народов", "Универ", "Солдаты". "12" Михалкова.

В сети комментаторы оставили много комментариев, в которых высказывали свое сочуствие и слова соболезнования: "Скорбим! Чудесный человек был", "Актёр с Большой буквы", "Царствие небесное... Хороший был человек!".

Напомним, что актер и комик Энтони Джонсон, получивший популярность по роли в классическом фильме "Пятница", скончался в возрасте 55 лет.



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