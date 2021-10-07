Второй месяц осени может стать в определенном смысле знаковым периодом для некоторых знаков Зодиака.

Гороскоп на октябрь 2021 выделяет некоторых потенциальных счастливчиков, которым сулит большую удачу. Октябрь обещает стать особо благоприятным для трех знаков Зодиака. Кого-то из нас ждет большой успех в любви, карьере и финансах.

Об этом передает издание Slovofraza.

Овен

Для максимального раскрытия и реализации собственного потенциала Овнам стоит браться только за самые важные дела, и не тратить время и силы на второстепенное. Астрологи отмечают, что важно вовремя, правильно распланировать дела и расставлять приоритеты, ведь многозадачность может лишить Овнов такой удачи.

Весы

Звезды сулят тем Весам, которые в поисках работы или возможности подзаработать, знакомство с важными людьми и новые возможности в карьере. Одиноких представителей этого зодиакального круга могут ждать судьбоносные встречи. Второй месяц осени готовит Весам грандиозные перемены, причем во всех сферах жизни.

Козерог

Октябрь позволит не только улучшать свою жизнь сейчас, но и поможет создать благоприятные условия для будущих побед. Астрологи советуют Козерогам в этом месяце активизироваться во всех сферах жизни одновременно, чтобы добиться больших высот. Такой период станет богатым на вдохновение, неординарные идеи.

Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет время больших взлетов осенью.

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