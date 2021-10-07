Треть учеников в селе Вилли Ровенской области не может подключиться к дистанционному обучению из-за отсутствия интернета в деревне.
Потому в школе придумали странное решение этой проблеме - вместо парт осень школьников проходит на поле: с ведрами и картошкой.
Об этом пишет ТСН.
В лицее в селе Вилли с 5 по 11 класс ученики учатся дома, а это более 320 учеников. Дистанционное обучение здесь, потому что не набралось 80% вакцинированных педагогов. Чтобы дети не сидели дома без дела, их привлекают к работе в поле.
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Восьмиклассник Тарас показывает, какая в этом году родила картофель. Ее собирать помогает, хотя должен сейчас быть на третьем уроке. У него "дистанционка", но учиться онлайн просто не имеет возможности.
Девятиклассник Михаил за полторы недели "дистанционки" к ни одному уроку так и не подключился. Как и его сестра пятиклассница.
"Я зайти на урок не могу. Потому что когда я захожу на их урок у меня или проседает Интернет, что я не могу зайти, или меня просто выбрасывает из той встречи", - говорит ученик 9 класса Михаил Боднар.
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Как сообщала Politeka, ужесточение карантина, вводятся новые правила: что будет с работой школ, кинотеатров и спортзалов.
Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.