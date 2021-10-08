Мощный взрыв прогремел в России на Амурском газоперерабатывающем завода в Свободненском районе, видео происшествия распространили в социальных сетях.
Следом за взрывом на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), расположенном в городе Свободный Амурской области, вспыхнул пожар. На кадрах, которые появились в Сети, запечатлено пламя, охватившее большую часть завода.
Работников эвакуировали, на месте работали спасатели. Согласно предварительной информации, пострадавших при взрыве на заводе в России нет.
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Позже в пресс-службе предприятия назвали вероятную причину ЧП. Сообщается, что произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим.
На заводе отметили, что угрозы предприятию и близлежащим населенным пунктам нет.
Возгорание локализовано. В настоящее время устанавливается нанесенный аварией ущерб.
Напомним, семь взрывов прозвучало на Харьковщине, кадры ЧП: слетелись пиротехники.
Как сообщала Politeka ранее, в многоэтажке прогремела серия взрывов, выбило окна и вспыхнул пожар: видео ЧП
Кроме того Politeka писала, о том, что мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места.