Мощный взрыв прогремел в России на Амурском газоперерабатывающем завода в Свободненском районе, видео происшествия распространили в социальных сетях.

Следом за взрывом на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), расположенном в городе Свободный Амурской области, вспыхнул пожар. На кадрах, которые появились в Сети, запечатлено пламя, охватившее большую часть завода.

Работников эвакуировали, на месте работали спасатели. Согласно предварительной информации, пострадавших при взрыве на заводе в России нет.

Взрыв на Амурском Газоперерабатывающем заводе pic.twitter.com/4ymnZU5Uah — Тимофей Целищев (@ZnaetEgo) October 8, 2021

Позже в пресс-службе предприятия назвали вероятную причину ЧП. Сообщается, что произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим.

На заводе отметили, что угрозы предприятию и близлежащим населенным пунктам нет.

Произошел взрыв на амурском газоперерабатывающем заводе. pic.twitter.com/2dFkzrHmwe — Газета.Ru (@GazetaRu) October 8, 2021

Возгорание локализовано. В настоящее время устанавливается нанесенный аварией ущерб.

Напомним, семь взрывов прозвучало на Харьковщине, кадры ЧП: слетелись пиротехники.

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