В Польше задержали несколько человек по делу о смерти украинца, которого до смерти избили полицейские в вытрезвителе.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на прокурора Эву Обарек.
"Могу подтвердить, что по приказу Окружной прокуратуры в Щецине по делу гражданина Украины задержаны восемь человек. Четверо из них на время трагического события были полицейскими", – отметила она.
По информации издания Gazeta Wyborcza, это врач вроцлавского вытрезвителя и еще трое работников этого учреждения.
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Ранее сообщалось, что украинец умер в Польше после издевательств местных правоохранителей. Его тело привезли на родину со множеством грима на лице, спустя две недели со дня смерти.
Родители рассказали, что в момент похорон, им не позволили даже поцеловать сына, который уже находился в гробу.
Правоохранители отметили, что прикосновения к телу умершего остаются под запретом, поскольку расследование его смерти продолжается. Именно эти полицейские объяснили и переизбыток грима, который нанесли на лицо покойного.
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