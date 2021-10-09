Правоохранители установили личность погибшего, а также возможного подозреваемого в убийстве - 14-летнего подростка.

Инцидент произошел в пгт Великая Александровка Херсонской области. Вечером 8 октября на линию "102" поступила информация, что на одной из улиц поселка возле забора лежит обгоревшее тело человека, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонщины.

Личность погибшего была установлена - 41-летний местный житель, не имевший постоянного места работы и злоупотреблявший алкоголем. По предварительной информации, мужчина погиб в результате поджога одежды. Когда это случилось он, по-видимому, был в сильном алкогольном угаре.

В ходе следственных мероприятий, полицейские установили подозреваемого - 14 летнего подростка. Ранее сообщалось о причастности двух парней, 2006 и 2009 гг рождения, учащихся местной общеобразовательной школы.

Как рассказал заместитель начальника следственного управления областного главка полиции Виталий Марчук, несовершеннолетний подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Сейчас подросток задержан в порядке ст. 208 УК Украины.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 УК УКраины (умышленное убийство).

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