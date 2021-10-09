Страшная новость всколыхнула Украину, погиб 14-летний житель Луганской области.

Инцидент произошел вечером 8 октября в городе Рубежное вблизи АЗС по ул. Мира, передает Politeka.net со ссылкой на ФБ-страничку местной полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего украинца на песочном карьере. По предварительной информации, 14-летний юноша попал под завал песка.

Специалисты ГСЧС вытащили подростка, но, к сожалению, бригада экстренной помощи констатировала смерть парня. В настоящее время полицейские проводят ряд следственных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее мы рассказывали, как забавы в тракторе обернулись для компании подростков трагедией. Произошло это на Одесчине. Водитель трактора любезно согласился покатать пятерых детей возрастом от 9 до 15 лет в прицепе. В какой-то момент транспортное средство перевернулось, в результате чего в карете "скорой помощи" погиб самый младший из детей, девятилетний мальчик.

Напомним, трагедия с новорожденным в Житомире, в полиции раскрыли детали: "Оставила пакет с ребенком..."

А еще Politeka писала, что Украину всколыхнула трагедия с 10-летней Майей, новые детали: "Мама даже не защитила"

Также Politeka сообщала, что несчастье случилось с юным украинским спортсменом, детали: "Сил родным пережить утрату"