Страшная новость всколыхнула Украину, погиб 14-летний житель Луганской области.
Инцидент произошел вечером 8 октября в городе Рубежное вблизи АЗС по ул. Мира, передает Politeka.net со ссылкой на ФБ-страничку местной полиции.
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего украинца на песочном карьере. По предварительной информации, 14-летний юноша попал под завал песка.
Специалисты ГСЧС вытащили подростка, но, к сожалению, бригада экстренной помощи констатировала смерть парня. В настоящее время полицейские проводят ряд следственных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины трагедии.
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Ранее мы рассказывали, как забавы в тракторе обернулись для компании подростков трагедией. Произошло это на Одесчине. Водитель трактора любезно согласился покатать пятерых детей возрастом от 9 до 15 лет в прицепе. В какой-то момент транспортное средство перевернулось, в результате чего в карете "скорой помощи" погиб самый младший из детей, девятилетний мальчик.
Напомним, трагедия с новорожденным в Житомире, в полиции раскрыли детали: "Оставила пакет с ребенком..."
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