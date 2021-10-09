На 48 году жизни остановилось сердце одного из самых талантливых украинских программистов Алексея Мася, который придумал крафтовые социальные сети.

Как пишет Politeka.net, Алексей Мась родился 3 июля 1974 года в Киеве. После окончания учебы на радиофизическом факультете работал в Институте НИИАСС и в отделе программных средств банка "Украинский капитал", в Нацбанке был ведущим специалистом.

47-летний Алексей Мась прославился тем, что создал почтовую систему Mail.ua, которую позже купила Mail.ru за более чем полмиллиона долларов. Также Мась стал разработчиком программы Visual Letter, которая создает визуальные письма, разработал офлайн-карты Лондона, Барселоны и Парижа для iPhone и iPad, мегапопулярные в Украине файлообменники Infostore и EX.UA был соучредителем Украинской Баннерной Сети (УБС), стал одним из главных идеологов крупнейшего украинского IT-форума iForum.

Мась работал IT&Digital-советником президента компании "Киевстар", а в 2019 году разработал крафтові социальные сети. По информации родных мужа, в последнее время программист очень болел, поотменял все встречи. Как известно, сердце Мася остановилось 6 октября на 48 году жизни.

"Как же это так, просто не верится !!!! Есть человек, нет человека. И все происходит в мгновение, ты можешь и не знать. И этот несделанный звонок долго будет меня преследовать. Берегите друзей и общайтесь с ними чаще! Однажды это станет невозможным ... Дорогой мой тезка, покойся с миром. Царство Небесное. Я буду скучать", - написали в Facebook.

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