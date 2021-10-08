У болгарській столиці 6 жовтня помер знаменитий актор, радіоведучий і артист озвучення Георгій "Джонні" Пенков, якого любили і обожнювали мільйони.

Як пише Politeka.net, про смерть актора повідомили в Instagram-акаунті болгарських новин. Його кончину підтвердила письменниця Іна Волчанова. Чоловік помер через важку хворобу.

Як відомо, Георгій Пенков був не тільки успішним актором, який встиг знятися в таких картинах як "Неспокійний птах кохання" і "Лицар без обладунків", але також в різний час працював коміком, звукорежисером і радіоведучим. Пенков - володар премії за внесок у мистецтво.

"Покоління болгар запам'ятають його за неповторне почуття гумору і сатиричні замальовки", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники зірки залишили масу слів співчуття, згадуючи, яким гарним актором він був.

"Спочивай з миром!", "Співчуття близьким», "Він був прекрасним актором", - пишуть люди.

Нагадаємо, що не стало зірки кіно і ТБ, сім'я актора розповіла, в чому причина смерті: "погано себе почував".

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