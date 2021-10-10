По предварительным данным, на борту упавшего самолета в Татарстане (Россия) находились десятки людей - происшествие произошло сегодня в 9:23 по местному времени.

Самолет принадлежит мензелинскому аэроклубу. Судно совершило жесткую посадку в 6 километрах от Мензелинска.

Об этом сообщают российские СМИ и Телеграм-каналы.

В средствах массовой информации появляются различные данные о количестве людей, находившихся на борту. Так, ТАСС со ссылкой на собственный источник отмечает, что в момент крушения в самолете находились 20 человек.

В свою очередь "Интерфакс", основываясь на данных источника, сообщает, что на борту находились 23 человека, из которых двое – члены экипажа. Очевидцы видят дым в том районе.

Как сообщили позже в региональном ГУ МЧС, в результате ЧП погибли 19 человек и пострадали три человека. Самолет упал сразу после взлета с аэродрома, его фюзеляж при падении разрушился и от него осталась груда метала, при этом почти не пострадал хвост.

Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.

Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.