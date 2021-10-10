Уже в конце октября украинцы перейдут на зимнее время – стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Уже почти сорок лет в Украина живет по зимнему и летнему времени. Эту традицию ввели еще при Советском союзе с целью экономии. И хотя сейчас она потеряла свою актуальность, парламент никак не может отменить переход, как это сделали во многих даже постсоветских странах.

Когда и куда украинцам надо переводить часы

Переходя на зимнее время, стрелки часов нужно передвинуть на час назад. Сделать это нужно в ночь с 31 октября на 1 ноября – то есть в этом году с субботы на воскресенье. Делают это в 4 часа утра, но, чтобы не было сюрпризов, некоторые люди переводят часы перед сном.

Примечательно, что речь идет только о механических часах со стрелками, которые надо отмотать на час назад вручную. Ведь электронные приборы – смартфоны, ноутбуки, планшеты – переводят время автоматически, а некоторые даже предупреждают хозяина о приближении даты перехода на зимнее время.

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