Умер 24-летний боец АТО, которого ножом ударили на улице в городе Надворная Ивано-Франковской области - событие произошла 9 октября около 3 часов ночи.
Накануне он стал участником конфликта возле одного из торговых заведений города. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области.
В полицию обратились очевидцы и сообщили, что во время конфликта между двумя мужчинами один из них ударил своего оппонента ножом и скрылся.
Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу, где он через сутки умер. Погибшим оказался 24-летний боец ООС Василий Попадич.
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В полиции установили личность злоумышленника и задержали его через час после преступления по месту жительства. Речь идет о 41-летнем местном жителе. Задержанный в прошлом судимый за совершение ряда преступлений.
Сейчас следователи задержали виновного и сообщили ему о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Полицейские будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
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