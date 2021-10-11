Умер 24-летний боец АТО, которого ножом ударили на улице в городе Надворная Ивано-Франковской области - событие произошла 9 октября около 3 часов ночи.

Накануне он стал участником конфликта возле одного из торговых заведений города. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области.

В полицию обратились очевидцы и сообщили, что во время конфликта между двумя мужчинами один из них ударил своего оппонента ножом и скрылся.

Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу, где он через сутки умер. Погибшим оказался 24-летний боец ООС Василий Попадич.

В полиции установили личность злоумышленника и задержали его через час после преступления по месту жительства. Речь идет о 41-летнем местном жителе. Задержанный в прошлом судимый за совершение ряда преступлений.

Сейчас следователи задержали виновного и сообщили ему о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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