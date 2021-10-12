Самолет разбился в восточной части Сан-Диего (США), в результате чего были повреждены более десяти домов, два человека погибли и еще двое доставлены в больницу.

Трагедия произошла около полудня 11 октября, передает CBS8. Легкомоторній самолет Cessna C340 направлялся в Юму, штат Аризона, из Монтгомери Филд в Сан-Диего, но из-за проблем с двигателем был вынужден запросить посадку в аэропорту Гиллеспи Филд, который находится недалеко от средней школы.

Пилоту не удалось набрать высоту и долететь до аэропорта, поэтому самолет рухнул в жилом районе, в трех кварталах от школы. В результате, были сожжены несколько авто, повреждены 12 домов, два из которых уничтожены полностью. Среди погибших: пилот Cessna C340 и водитель почтового грузовика. Пострадавшие: супружеская пара, находившаяся в одном из домов во время ЧП. Отмечается, что их доставили в больницу для лечения ожогов.

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За штурвалом самолета находился доктор-кардиолог Сугате Дас, часто летавший в Юму по работе.

Причина катастрофы выясняется. В Сети появились кадры, как нос самолета "ныряет" в дома, а также кадры последствий падения воздушного судна. Пользователи обсуждают трагедию:

"Ужасающие моменты"

"Постой, это гигантская земляная насыпь позади дома справа?"

"Какого черта? Никто не собирается никого спасать? Они просто стоят вокруг и снимают и все???"

"Это так грустно. Я надеюсь, что семья погибшего водителя получит некоторое возмездие от людей, разбивших тот самолет"

"Молитвы за всех, и за водителя грузовика, просто выполнявшего свою повседенвную работу"

Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.

Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.