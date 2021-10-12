Самолет разбился в восточной части Сан-Диего (США), в результате чего были повреждены более десяти домов, два человека погибли и еще двое доставлены в больницу.

Трагедия произошла около полудня 11 октября, передает CBS8. Легкомоторній самолет Cessna C340 направлялся в Юму, штат Аризона, из Монтгомери Филд в Сан-Диего, но из-за проблем с двигателем был вынужден запросить посадку в аэропорту Гиллеспи Филд, который находится недалеко от средней школы.

⚠️🇺🇸#URGENT: Emerging report of a plane crash into several homes near San Diego, California#Santee l #CA

Witnesses report the plane was listing from wingtip to wingtip before crashing. Several homes are destroyed and several casualties are being reported.

Updates to follow! pic.twitter.com/Hum2FRM4S9 — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 11, 2021

Пилоту не удалось набрать высоту и долететь до аэропорта, поэтому самолет рухнул в жилом районе, в трех кварталах от школы. В результате, были сожжены несколько авто, повреждены 12 домов, два из которых уничтожены полностью. Среди погибших: пилот Cessna C340 и водитель почтового грузовика. Пострадавшие: супружеская пара, находившаяся в одном из домов во время ЧП. Отмечается, что их доставили в больницу для лечения ожогов.

За штурвалом самолета находился доктор-кардиолог Сугате Дас, часто летавший в Юму по работе.

Причина катастрофы выясняется. В Сети появились кадры, как нос самолета "ныряет" в дома, а также кадры последствий падения воздушного судна. Пользователи обсуждают трагедию:

Watch the top right corner…



Terrifying moments just outside of San Diego, as a plane nose dives into homes.



At least two people were killed, including a UPS driver.



Watch @TopStoryNBC @LlamasNBC for the latest pic.twitter.com/MSplPSMYWs — Emilie Ikeda (@EmilieIkedaNBC) October 11, 2021

"Ужасающие моменты"

"Постой, это гигантская земляная насыпь позади дома справа?"

"Какого черта? Никто не собирается никого спасать? Они просто стоят вокруг и снимают и все???"

"Это так грустно. Я надеюсь, что семья погибшего водителя получит некоторое возмездие от людей, разбивших тот самолет"

"Молитвы за всех, и за водителя грузовика, просто выполнявшего свою повседенвную работу"

Video showing just moments after a plane crash in Santee, San Diego. According to media reports, the plane hit a UPS truck, killing the driver. 2 homes are on fire, says @MarcellaNews8. pic.twitter.com/QAF0JsPI75 — Doge 🎃 (@IntelDoge) October 11, 2021

Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.

Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.