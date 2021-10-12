Гороскоп на октябрь 2021 года говорит, что первая неделя месяца будет не самая комфортная в плане личных отношений, но с середины октября ситуация изменится, ведь Венера перейдет в знак Стрельца.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в романтической сфере в середине октября. Достичь гармонии, и взаимопонимания станет легче. Об этом информирует SlovoFraza.

Овен

Внутреннее согласие с партнером поможет восстановить разрушенные отношения. Женщины-Овны станут более привлекательными, появится шарм, усилится женственность. Октябрь станет хорошим периодом для завязывания длительных отношений и совместного проживания.

Телец

Успехи в общении с противоположным полом во многом будут зависеть от настроения, и его могут подпортить сплетники и завистники. Используйте этот период с выгодой – говорите открыто о своих желаниях, продвигайте свои интересы. Есть вероятность служебного романа, романтической связи с партнером.

Весы

Октябрь для Весов станет переходом из одного этапа личных отношений в другой. Это может быть новая стадия или завершение. Одинокие представители знака смогут встретить своего идеального партнера в людных местах.



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