Гороскоп на октябрь 2021 года говорит, что первая неделя месяца будет не самая комфортная в плане личных отношений, но с середины октября ситуация изменится, ведь Венера перейдет в знак Стрельца.
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в романтической сфере в середине октября. Достичь гармонии, и взаимопонимания станет легче. Об этом информирует SlovoFraza.
Овен
Внутреннее согласие с партнером поможет восстановить разрушенные отношения. Женщины-Овны станут более привлекательными, появится шарм, усилится женственность. Октябрь станет хорошим периодом для завязывания длительных отношений и совместного проживания.
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Телец
Успехи в общении с противоположным полом во многом будут зависеть от настроения, и его могут подпортить сплетники и завистники. Используйте этот период с выгодой – говорите открыто о своих желаниях, продвигайте свои интересы. Есть вероятность служебного романа, романтической связи с партнером.
Весы
Октябрь для Весов станет переходом из одного этапа личных отношений в другой. Это может быть новая стадия или завершение. Одинокие представители знака смогут встретить своего идеального партнера в людных местах.
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