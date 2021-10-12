Пока что многое в этой трагедии остается загадкой

В хостеле в польском городе Стараховице в Польше мертвой нашли украинку - местная полиция и прокуратура сейчас устанавливают обстоятельства ее смерти.

Обстоятельства смерти 51-летней украинки пока что остаются неустановленными. Об этом сообщает польское издание Polsat News.

Согласно сообщению пресс-офицера городской полиции Стараховице Павела Кусяка, в понедельник утром с хостела поступило сообщение об украинке. Известно, что 11 октября 51-летняя украинка потеряла сознание в хостеле. Очевидцы вызвали скорую помощь.

"Экипаж службы скорой помощи выехал на место, однако, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не спасли", – отметил Кусяк.

Однако что именно случилось с украинкой, почему она потеряла сознание, а также из-за чего она скончалась - пока что остается загадкой.

Расследование смерти женщины взяла на себя прокуратура. Более детальной информации прокуратура Стараховице пока не предоставила, а тело женщины направили на вскрытие. Правоохранители не исключают, что кто-то может быть причастен к инциденту.

Напомним, украинца жестоко избили в Польше.

Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.

Также Politeka писала, что украинцев будут вакцинировать прямо на границе.