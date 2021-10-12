Ученики школы № 162 в Киеве переполненной почти на 50 процентов, должны учиться в непригодных классах - они не только обшарпанные, но и несут опасность для здоровья.
Реалии обучения в 162 столичной школе такие: стены в грибке и трещинах, огромная дыра в стене класса, которая выходит прямо в бассейн.
Об этом сообщает ТСН и называет еще ряд проблем, которые там существуют.
Родители рассказали, что дети вынуждены учиться в ужасных условиях. Кроме грибков и трещин, еще в заведении сломаны туалеты и вместо панелей в потолке – дыры.
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Родители не раз жаловались на это, но в администрации школы говорят, что нет денег на ремонт и они ничего не могут сделать с этим. Родители в свою очередь говорят, что деньги на ремонт школы выделялись, но был сделан некачественный ремонт.
"Четыре раза выделялись средства на общую сумму 1, 2 млн гривен. Сейчас эти работы не выполнялись или выполнялись частично", — говорят родители.
Увидеть это все самим журналистам не позволили – из-за карантина. Но директор школы №162 Наталья Марченко подтвердила, что проблемы есть. В управление образования обращалась, и ждет финансирования.
Напомним, что школьников заставили копать картошку вместо уроков, разгорелся скандал.
Как сообщала Politeka, в украинской школе разразился скандал из-за туалета.
Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.