Третина учнів у селі Віллі Рівненської області не може підключитися до дистанційного навчання через відсутність Інтернету в селі та техніки у самих дітей.

Тому в школі придумали дивне вирішення цієї проблеми - замість парт осінь школярів проходить на полі: з відрами і картоплею.

Про це пише ТСН.

В ліцеї у селі Віллі з 5 по 11 клас учні навчаються вдома, а це понад 320 учнів. Дистанційне навчання тут, бо не набралося 80% вакцинованих педагогів. Щоб діти не сиділи вдома без діла, їх залучають до роботи в полі.

Восьмикласник Тарас показує, яка цього року вродила картоплю. Її збирати допомагає, хоча повинен зараз бути на третьому уроці. У нього "дистанціонка", але вчитися онлайн просто не має можливості.

Дев'ятикласник Михайло за півтора тижні "дистанційки" до жодного уроку так і не підключився. Як і його сестра п'ятикласниця.

"Я зайти на урок не можу. Тому що коли я заходжу на їх урок у мене або просідає Інтернет, що я не можу зайти, або мене просто викидає з тієї зустрічі", - каже учень 9 класу Михайло Боднар.

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