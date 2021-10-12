11 октября, около 16 часов, произошло дорожно-транспортное происшествие по улице Sportowa в городе Шамотулы в Польше - виновником ДТП оказался украинец.
24-летний украинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает сайт местной полиции.
Уточняется, что правоохранители задержали 24-летнего мужчину, он сбил на "зебре" пожилых супругов. В результате 74-летний мужчина погиб на месте, а его 72-летняя жена получила травмы и была госпитализирована в одну из больниц.
Скорее всего, водитель ехал быстро и не притормозил перед переходом. В автомобиле разбито лобовое стекло, которое разбили тела людей.
Водитель — гражданин Украины. Результаты освидетельствования показали, что в крови водителя обнаружили 1,52 промилле алкоголя.
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Полицейские уже опросили свидетелей, составили осмотр места происшествия и другую документацию, необходимую для дальнейшего расследования, которое будут проводить прокуроры.
За содеянное украинцу грозит тюремное заключение. Дело расследует местная прокуратура.
Напомним, украинца жестоко избили в Польше.
Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.
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