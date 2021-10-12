У хостелі в польському місті Стараховіце в Польщі мертвою знайшли українку - місцева поліція і прокуратура зараз встановлюють обставини її смерті.
Обставини смерті 51-річної українки поки що залишаються невстановленими. Про це повідомляє польське видання Polsat News.
Згідно з повідомленням прес-офіцера міської поліції Стараховіце Павела Кусяка, в понеділок вранці з хостелу надійшло повідомлення про українку. Відомо, що 11 жовтня 51-річна українка знепритомніла в хостелі. Очевидці викликали швидку допомогу.
"Екіпаж служби швидкої допомоги виїхав на місце, однак, незважаючи на надану допомогу, життя жінки не врятували", – зазначив Кусяк.
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Однак що саме сталося з українкою, чому вона втратила свідомість, а також через що вона померла - поки що залишається загадкою.
Розслідування смерті жінки взяла на себе прокуратура. Більш детальної інформації прокуратура Стараховіце поки не надала, а тіло жінки направили на розтин. Правоохоронці не виключають, що хтось може бути причетний до інциденту.
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