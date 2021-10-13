Гороскоп на октябрь 2021 спрогнозировал, когда представителей тех или иных знаков Зодиака может подстерегать неудача и опасность в сфере финансов.
Астрологи рассказали, перед кем в октябре, могут встать подобные вызовы. Об этом пишет издание Рroiezionidiborsa.
Близнецы
Череда проблем будет следовать одна за другой, и им, казалось, не будет ни конца ни края. Особенно трудно будет в плане материальном. Потребуется много спокойствия, особенно с учетом расходов, которые прибудут к концу месяца и началу следующего.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Ушла из жизни знаменитая артистка и жена легендарного Вахтанга Кикабидзе: "Я тебя люблю..."
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Самолет рухнул недалеко от школы, дома и машины в огне: появились данные о жертвах
Невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина засветила его с маленькой девочкой на руках: «Мой ребеночек еще…»
Стрелец
Будет казаться, что вы абсолютно все делаете не так, а жизнь просядет по всем фронтам. Нужно быть по-настоящему осторожными в октябре, хотя они и так живут в постоянном стрессе. Стрельцам астрологи советуют обратить внимание на расходы.
Козерог
Козерогам доведется быстро собраться и решить массу накопившихся проблем. Также астрологи советуют в этот месяц не брать в долг и не давать обещания о чем-то, связанным с деньгами, и вообще - нужно быть аккуратнее в вопросах финансов.
Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет время больших взлетов осенью.
Также Politeka писала, о шести знаков Зодиака, которые захлебываются от зависти.