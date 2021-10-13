Гороскоп на октябрь 2021 спрогнозировал, когда представителей тех или иных знаков Зодиака может подстерегать неудача и опасность в сфере финансов.

Астрологи рассказали, перед кем в октябре, могут встать подобные вызовы. Об этом пишет издание Рroiezionidiborsa.

Близнецы

Череда проблем будет следовать одна за другой, и им, казалось, не будет ни конца ни края. Особенно трудно будет в плане материальном. Потребуется много спокойствия, особенно с учетом расходов, которые прибудут к концу месяца и началу следующего.

Стрелец

Будет казаться, что вы абсолютно все делаете не так, а жизнь просядет по всем фронтам. Нужно быть по-настоящему осторожными в октябре, хотя они и так живут в постоянном стрессе. Стрельцам астрологи советуют обратить внимание на расходы.

Козерог

Козерогам доведется быстро собраться и решить массу накопившихся проблем. Также астрологи советуют в этот месяц не брать в долг и не давать обещания о чем-то, связанным с деньгами, и вообще - нужно быть аккуратнее в вопросах финансов.

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