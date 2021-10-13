Предыдущее землетрясение здесь было зафиксировано 13 июля – его магнитуда составила 2,3 - подземные толчки ощущались в районе села Бытков Надворнянского района.

В Ивано-Франковской области во вторник, 12 октября, произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.

Как сообщает пресс-центр Карпатского региона ИГФ НАН Украины, толчки зафиксировали в 10:25.

ЧП произошло 12 октября в 10:25. Точные координаты эпицентра: широта 48.61 гр., долгота 24.46 гр. Глубина гипоцентра 7.4 + -3.8 km.

Местным спасателям информации о повреждениях инфраструктуры не поступало. Также не было данных о пострадавших в результате землетрясения.

Эпицентр землетрясения находится в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым.

По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. По классификации утреннее землетрясение относится к умеренным, ощущается людьми внутри помещения. Предметы, которые висят, сильно колеблются, а картины сдвигаются с места.

Стоит отметить, что на территории указанного района Прикарпатья в этом году это уже второе землетрясение.

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