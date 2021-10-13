В аварию попали несколько авто

Возле села Стуфчинцы Хмельницкого района во вторник, 12 октября произошло столкновение двух автомобилей - в аварии не удалось избежать смертей.

Следователи отдела расследования дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту смертельного ДТП. Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

По данным следствия, 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy выехал на встречную и погубил людей, где врезался в "ЗАЗ Славута", за рулем которого был 71-летний житель Хмельницкого. На месте ДТП погибла 67-летняя женщина. Водителей автомобилей и пассажирку Volkswagen госпитализировали в реанимацию.

Водителя Volkswagen Caddy сотрудники полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.

Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.