Возле села Стуфчинцы Хмельницкого района во вторник, 12 октября произошло столкновение двух автомобилей - в аварии не удалось избежать смертей.
Следователи отдела расследования дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту смертельного ДТП. Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.
По данным следствия, 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy выехал на встречную и погубил людей, где врезался в "ЗАЗ Славута", за рулем которого был 71-летний житель Хмельницкого. На месте ДТП погибла 67-летняя женщина. Водителей автомобилей и пассажирку Volkswagen госпитализировали в реанимацию.
Водителя Volkswagen Caddy сотрудники полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.
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По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.
Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.