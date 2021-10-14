Мужчина с луком напал на людей в супермаркете в Норвегии, в результате происшествия есть жертвы и раненые, полиции удалось задержать подозреваемого
Полиция впервые получила известие о нападении в городе Конгсберг, к юго-западу от столицы Осло, в 18:13 по местному времени (16:13 по Гринвичу), пишет ВВС.
Пять человек погибли и еще двое получили ранения.
По подозрению в совершении нападения арестован 37-летний датчанин. Полиция считает, что он действовал в одиночку, и выясняет, был ли это террористический акт.
Премьер-министр Эрна Сольберг заявила, что все уже под контролем полиции.
Утверждается, что злоумышленник совершил нападение в супермаркете Coop Extra на западной стороне Конгсберга. Одним из раненых оказался дежурный полицейский, который в это время находился в магазине.
Представитель сети позже подтвердил «серьезный инцидент» в их магазине, добавив, что никто из их сотрудников не пострадал.
Одна свидетельница рассказала местному телеканалу TV2, что слышала шум и видела, как «стоял на углу мужчина со стрелами в колчане на плече и с луком в руке».
«После этого я видела, как люди спасаются бегством. Одной из них была женщина, держащая за руку ребенка», - добавила она.
Чтобы задержать подозреваемого силовики оцепили несколько частей города. Жителям было приказано оставаться в помещениях, чтобы правоохранители могли осмотреть место происшествия и собрать доказательства.
Управление полиции Норвегии приказало всем офицерам по всей стране носить огнестрельное оружие в качестве дополнительной меры предосторожности. Обычно полиция в стране не вооружена.
«У полиции пока нет никаких указаний на изменение уровня национальной угрозы», - говорится в заявлении управления.
В Сети появились фото предполагаемого преступника.
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