Мужчина с луком напал на людей в супермаркете в Норвегии, в результате происшествия есть жертвы и раненые, полиции удалось задержать подозреваемого

Полиция впервые получила известие о нападении в городе Конгсберг, к юго-западу от столицы Осло, в 18:13 по местному времени (16:13 по Гринвичу), пишет ВВС.

Пять человек погибли и еще двое получили ранения.

По подозрению в совершении нападения арестован 37-летний датчанин. Полиция считает, что он действовал в одиночку, и выясняет, был ли это террористический акт.

Премьер-министр Эрна Сольберг заявила, что все уже под контролем полиции.

Утверждается, что злоумышленник совершил нападение в супермаркете Coop Extra на западной стороне Конгсберга. Одним из раненых оказался дежурный полицейский, который в это время находился в магазине.

Представитель сети позже подтвердил «серьезный инцидент» в их магазине, добавив, что никто из их сотрудников не пострадал.

#BREAKING: several people have been killed in Kongsberg, Norway in an attack by someone using bow & arrow. Several people were also injured pic.twitter.com/5sh8CSsSrN — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 13, 2021

Одна свидетельница рассказала местному телеканалу TV2, что слышала шум и видела, как «стоял на углу мужчина со стрелами в колчане на плече и с луком в руке».

«После этого я видела, как люди спасаются бегством. Одной из них была женщина, держащая за руку ребенка», - добавила она.

#BREAKING #NORWAY



🔴 NORWAY: BOW AND ARROW ATTACK IN KONGSBERG!



Several people have been killed & others injured during an #attack in Norwegian town of #KONGSBERG, acc to local police.

The attacker was using a bow and arrow.

He was just arrested#BreakingNews #Video #BowAttack pic.twitter.com/WvHPdz0pvv — loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 13, 2021

Чтобы задержать подозреваемого силовики оцепили несколько частей города. Жителям было приказано оставаться в помещениях, чтобы правоохранители могли осмотреть место происшествия и собрать доказательства.

⭕️🇳🇴#Norway: Several dead on #Kongsberg after an attack with a bow.

👉A man had been arrested. pic.twitter.com/glmE8oXfzo — 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) October 13, 2021

Управление полиции Норвегии приказало всем офицерам по всей стране носить огнестрельное оружие в качестве дополнительной меры предосторожности. Обычно полиция в стране не вооружена.

«У полиции пока нет никаких указаний на изменение уровня национальной угрозы», - говорится в заявлении управления.

В Сети появились фото предполагаемого преступника.

#Norway Terror Update: The suspect identified as white Norwegian Christian "Rainer Winklarson".



He had announced that he wanted to kill people several days ago on his YouTube channel, and even demonstrated his shooting skills. pic.twitter.com/JiY8Le2d6M — Terror Alarm (@terror_alarm) October 13, 2021

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