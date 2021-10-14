Гороскоп на октябрь 2021 года поведает, кому из знаков Зодиака судьба готовит денежные сюрпризы - планеты и звезды помогут решить важные задачи, обрести покой и уверенность.
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым вторая половина октября принесет значительное улучшение материального положения. Об этом пишет SlovoFraza.
Телец
Тельцам дают хороший прогноз на финансовую сферу. Октябрь порадует стабильностью в работе, укреплением позиций - руководство оценит преданность и упорство. Для достижения целей стоит избавиться от страха перед неизвестным, попробовать что-то новое, изменить амплуа.
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Близнецы
Близнецам стоит ждать прибыли в октябре. Покупки в дом или траты на близких людей окажутся весьма удачными. Проявите себя с лучшей стороны на работе. Месяц подарит массу неожиданных шансов на успех в карьере. Можно совершать дорогостоящие покупки и вкладывать деньги в ремонт.
Рыбы
В финансах возможны неожиданная прибыль и рост. Отличный месяц в работе. Ожидайте благосклонности руководства, прибыли, успешного разрешения возникших ранее сложностей. Чтобы быстрее достичь желаемого, Рыбам необходимо обрести больше уверенности в своих силах.
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