Самый большой флаг в Николаеве повредил ветер.

13 октября синоптики объявили штормовое предупреждение и предупредили о сильном ветре.

Большой Государственный флаг Украины намотался на флагшток, и частично повредилась ткань. Порывы ветра в тот момент были в 15 м/с.

Как правило в плохую и ветряную погоду их приспускают, но в этот раз. Ближе ко второй половине дня ветер ослаб, и поврежденный флаг размотался.

Ранее сообщалось, что в Херсоне упал самый высокий флагшток области.

Известно, что его установили недавно ко Дню Независимости.

Флагшток рухнул на элитный кроссовер Lexus, который был припаркован совсем рядом.

Об этом рассказал пользователь сети Cеpгей Ильин. По его словам, пpи уcтановке флагштока возле "аpеcтанки" что-то пошло не по плану и он рухнул.

Очевидцы сообщили, что, к счастью, обошлоcь без жеpтв.

Напомним, 19-летний вандал надругался над украинским флагом: умышленно разорвал и потоптался

Как сообщала Politeka, вандалы сорвали флаг Украины с могилы бойца ВСУ: "никто не сделал замечание"