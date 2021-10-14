В среду, 13 октября, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись сразу семь автомобилей.

Среди них автобус, микроавтобус, несколько легковых машин и грузовик. Детали сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Telegram.

По предоставленной информации известно, что авария произошла вечером около 19:00 на Харьковском шоссе, 166В, напротив больницы. В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге образовалась пробка.

Направление в сторону метро "Бориспольская" практически было заблокировано.

Как видно на опубликованных кадрах, несколько автомобилей получили серьезные повреждения, а некоторые не подлежат ремонту.

Стоит отметить, что пока информации по поводу пострадавших нет. На месте работали правоохранительные органы, которые устанавливают все причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.

Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.