В среду, 13 октября, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись сразу семь автомобилей.
Среди них автобус, микроавтобус, несколько легковых машин и грузовик. Детали сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Telegram.
По предоставленной информации известно, что авария произошла вечером около 19:00 на Харьковском шоссе, 166В, напротив больницы. В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге образовалась пробка.
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Направление в сторону метро "Бориспольская" практически было заблокировано.
Как видно на опубликованных кадрах, несколько автомобилей получили серьезные повреждения, а некоторые не подлежат ремонту.
Стоит отметить, что пока информации по поводу пострадавших нет. На месте работали правоохранительные органы, которые устанавливают все причины дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.
Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.