Задержанный в Тарнув (Малопольское воеводство в Польше) гражданин Украины признался в убийстве своего 7-летнего сына, покушения на жену и объяснил мотивы такого поступка.
27-летний украинец Дмитрий заявил, что нанес удары 7-летнему сыну Максиму и жене Анастасии, ведь хотел защитить семью от чего-то еще хуже. Об этом сообщает польское издание SE.pl.
Подозреваемый подтвердил, что именно он напал на ребенка и жену. В день трагедии он пошел на кухню, напился воды, взял нож и ударил сына и жену. Он не смог точно определить, что именно им угрожало.
По словам 27-летнего мужчины, это была какая-то группа, какая-то власть, которая должна была посадить их в тюрьму, забрать ребенка и забрать все, что у них было. Поэтому, чтобы спасти свою семью, он решил убить их и затем покончить с собой, прыгнув со 2 этажа.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
Ядовитый смог движется на Украину и грозит здоровью людей: такое бывает в Африке
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво, мечтающий о браке с украинкой, показал, с кем делит свою огромную постель: фото
Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма растет копией властной бабушки, показательные фото: "Близнецы"
Прокуратура уже выдвинула мужчине обвинения, а эксперты проверяют, был ли он вменяемым на момент совершения преступления. За содеянное мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, украинца жестоко избили в Польше.
Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.
Также Politeka писала, что трагедия произошла с украинкой в Польше: жизнь женщины врачи не спасли, детали.