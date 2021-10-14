Задержанный в Тарнув (Малопольское воеводство в Польше) гражданин Украины признался в убийстве своего 7-летнего сына, покушения на жену и объяснил мотивы такого поступка.

27-летний украинец Дмитрий заявил, что нанес удары 7-летнему сыну Максиму и жене Анастасии, ведь хотел защитить семью от чего-то еще хуже. Об этом сообщает польское издание SE.pl.

Подозреваемый подтвердил, что именно он напал на ребенка и жену. В день трагедии он пошел на кухню, напился воды, взял нож и ударил сына и жену. Он не смог точно определить, что именно им угрожало.

По словам 27-летнего мужчины, это была какая-то группа, какая-то власть, которая должна была посадить их в тюрьму, забрать ребенка и забрать все, что у них было. Поэтому, чтобы спасти свою семью, он решил убить их и затем покончить с собой, прыгнув со 2 этажа.

Прокуратура уже выдвинула мужчине обвинения, а эксперты проверяют, был ли он вменяемым на момент совершения преступления. За содеянное мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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