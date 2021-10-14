Ушла из жизни певица, которую считали настоящим эталоном и великой артисткой с великолепным голосом - пользователи Сети стали выражать свои соболезнования.

13 октября не стало известной оперной певицы Бэлы Андреевны Руденко. Об этом в своем Фейсбук сообщили близкие и друзья певицы, пишет Politeka.net.

Артистке было 88 лет. Бэлу Руденко назвали выдающейся украинской оперной певицей с лирико-колоратурного сопрано.

Пользователи сети выразили свои соболезнования, по поводу смерти артистки:

"Не знал, что эта великая певица покинула этот мир! Вроде недавно было большое интервью!", "Скончалась Бэла Андреевна Руденко... великая певица, эталон. Вечная память поистине Народной Артистке! Слезы наворачиваются... ужасная новость!", "Для меня она была божеством. При первом и, к сожалению, единственном телефонном разговоре я с трудом связывал слова... настолько у меня было сильнейшее потрясение, что я слышу ее голос в телефонной трубке... И тогда же она сообщила, что сломала спину. Я так растерялся, что и мизерного процента своей любви не смог высказать. Ужасно".

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Отметим, Бэла Руденко родилась в поселке Боково-Антрацит (ныне город Антрацит Луганской области Украины). Она окончила Одесскую консерваторию, выступала в одесском, киевском театрах, а потом и в Большом театре в Москве. Гастролировала по Союзу и за рубежом.

Закончила певческую деятельность в 1995 году. Прощальным спектаклем певицы в Большом театре оперой П. Чайковского «Иоланта».

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