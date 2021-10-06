Умерла звезда немецкого кино 50-70-х годов, которую знали далеко за пределами ее родной страны.

Актриса Херта Штааль, родившаяся в Вене, умерла в возрасте 91 года в своем родном городе Мюнхене.

Об этом сообщает T-online со ссылкой на подтверждение подруги усопшей.

Штааль родилась в 1930 году в Вене и стала звездой развеселых музыкальных комедий и деревенских драм, которые пользовались популярностью в послевоенное время.

Карьера Херты Штааль началась в 50‑х годах прошлого века. Уникальная актриса с неповторимым талантом блистала так ярко, как перед кинокамерой, так и на театральной сцене в 1950‑х и 1960‑х годах. Ее талантливую актерскую игру можно увидеть в таком фильме, как, например, "Розель в Шварцвальде" (1956).

Среди ее знаковых работ в кино - "Изгнание из рая", "Графиня Мицци", "Любовь хочет учиться", "Два сердца, полные счастье".

Херта Штааль ушла из индустрии театра и кино в 90-х годах, но даже по прошествии 40 лет, в уже достаточно преклонном возрасте она всегда находила в своем почтовом ящике письма от поклонников.

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