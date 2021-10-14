В городе Зелена-Гура, что находится на юго-западе Польши, обнаружили мертвым трудового мигранта из Украины - он приехал в страну на заработки.

Он вместе с такими же заробитчанами жил в одной квартире. Об этом сообщила Укринформ пресс-секретарь Окружной прокуратуры Зелена-Гура Ева Антонович.

По данным следствия, мужчина жил в квартире с еще шестью гражданами Украины и работал в ремонтно-строительной фирме в городе. Бездыханное тело украинца было обнаружено его соседом по комнате с утра во вторник, 12 октября.

Предварительно правоохранители заподозрили, что смерть наступила насильственным путем, но вскрытие эту версию опровергло. Украинец скончался от естественных причин.

Антонович добавила, что "заробитчанин" имел хроническую недостаточность печени и сердца. В дальнейшем эксперты проведут токсикологическую проверку крови умершего.

Стоит отметить, что хроническая недостаточность печени - патологическое состояние, сопровождающее хронические заболевания печени, характеризующееся разрушением печёночной ткани на протяжении более 6 месяцев с прогрессирующим нарушением функции печени.

Напомним, украинец расправился с сыном и напал на жену в Польше.

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