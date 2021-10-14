В городе Зелена-Гура, что находится на юго-западе Польши, обнаружили мертвым трудового мигранта из Украины - он приехал в страну на заработки.
Он вместе с такими же заробитчанами жил в одной квартире. Об этом сообщила Укринформ пресс-секретарь Окружной прокуратуры Зелена-Гура Ева Антонович.
По данным следствия, мужчина жил в квартире с еще шестью гражданами Украины и работал в ремонтно-строительной фирме в городе. Бездыханное тело украинца было обнаружено его соседом по комнате с утра во вторник, 12 октября.
Предварительно правоохранители заподозрили, что смерть наступила насильственным путем, но вскрытие эту версию опровергло. Украинец скончался от естественных причин.
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Антонович добавила, что "заробитчанин" имел хроническую недостаточность печени и сердца. В дальнейшем эксперты проведут токсикологическую проверку крови умершего.
Стоит отметить, что хроническая недостаточность печени - патологическое состояние, сопровождающее хронические заболевания печени, характеризующееся разрушением печёночной ткани на протяжении более 6 месяцев с прогрессирующим нарушением функции печени.
Напомним, украинец расправился с сыном и напал на жену в Польше.
Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.
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