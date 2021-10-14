Затриманий в Тарнув (Малопольське воєводство в Польщі) громадянин України зізнався у вбивстві свого 7-річного сина, замаху на дружину і пояснив мотиви такого вчинку.

27-річний українець Дмитро заявив, що завдав ударів 7-річному синові Максиму і дружині Анастасії, адже хотів захистити сім'ю від чогось ще гіршого. Про це повідомило польське видання SE.pl.

Підозрюваний підтвердив, що саме він напав на дитину і дружину. У день трагедії він пішов на кухню, напився води, взяв ніж і вдарив сина і дружину. Він не зміг точно визначити, що саме їм загрожувало.

За словами 27-річного чоловіка, це була якась група, якась влада, яка повинна була посадити їх у в'язницю, забрати дитину і забрати все, що у них було. Тому, щоб врятувати свою сім'ю, він вирішив вбити їх і потім накласти на себе руки, стрибнувши з 2 поверху.

Прокуратура вже висунула чоловікові звинувачення, а експерти перевіряють, чи був він осудним на момент скоєння злочину. За скоєне чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

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