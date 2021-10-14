В центре Киева вспыхнул мощный пожар в институте - очевидцы публикуют фото с места ЧП.
Кадры опубликованы в Telegram-канале "Киев Оперативный".
14 октября в Киеве на улице Владимира Винниченко вспыхнул масштабный пожар в институте урологии.
На опубликованных кадрах видно, как над зданием поднимается густой дым, который видно издалека.
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На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее стало известно о серьезном пожаре в центре Киева.
Утром во вторник, 12 октября, вспыхнул жилой дом по ул. Михайловской.
На кадрах видно, что пылает крыша здания, столб черного дыма поднялся на километры и виден издалека. В настоящее время на место съезжаются спасатели.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило на линию "101" в 7.36, горел 5-этажный жилой дом на ул. Костельной, 2-В, в Шевченковском районе столицы.
На место происшествия сразу были направлены спасателей из ближайших подразделений.
На месте работали 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 39 человек личного состава.
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