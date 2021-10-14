Украинские школьники начали массово выкладывать в Tik Tok видео, где поют припев песни "Батько наш Бандера, Україна - мати", все началось из желания проучить учительницу.

В Киеве дети решили использовать песню не только для социальных сетей, ею школьники потроллили учительницу, которая не скрывала своей ненависти ко всему украинскому. Об этом сообщается в Telegram-канале Vesti.

Ученики одной из школ Киева захотели "проучить" учительницу за антиукраинские взгляды и любовь к "русскому миру", поэтому они запустили флешмоб. Школьники поют песню о Бандере во время уроков и на переменах, в классах и раздевалках, в туалетах и коридорах.

Дети назвали преподавателя "ватой" и теперь при каждой возможности начинают петь "Батько наш Бандера", устраивая ей психологические атаки. Они также запустили флешмоб в соцсетях, где призывают петь эту песню в классах, коридорах, туалетах и раздевалках.

Имя учительницы Телеграм-канал не называет, известно лишь то, что преподаватель отказывается выходить на работу после "песенного" буллинга школьников.

Напомним, что школьников заставили копать картошку вместо уроков, разгорелся скандал.

Как сообщала Politeka, в украинской школе разразился скандал из-за туалета.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.