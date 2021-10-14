Украинские школьники начали массово выкладывать в Tik Tok видео, где поют припев песни "Батько наш Бандера, Україна - мати", все началось из желания проучить учительницу.
В Киеве дети решили использовать песню не только для социальных сетей, ею школьники потроллили учительницу, которая не скрывала своей ненависти ко всему украинскому. Об этом сообщается в Telegram-канале Vesti.
Ученики одной из школ Киева захотели "проучить" учительницу за антиукраинские взгляды и любовь к "русскому миру", поэтому они запустили флешмоб. Школьники поют песню о Бандере во время уроков и на переменах, в классах и раздевалках, в туалетах и коридорах.
Дети назвали преподавателя "ватой" и теперь при каждой возможности начинают петь "Батько наш Бандера", устраивая ей психологические атаки. Они также запустили флешмоб в соцсетях, где призывают петь эту песню в классах, коридорах, туалетах и раздевалках.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво, мечтающий о браке с украинкой, показал, с кем делит свою огромную постель: фото
Измученный болезнью победитель "Голосу країни" Сасанчин вышел на связь: "У кого такое есть, тот меня поймет..."
Полицейский с другом пошел на тяжелое преступление, детали ЧП на Полтавщине: "Была беременной"
Судья "Співають всі" Приходько готовится снова стать мамой: "Вы бы видели лицо моего мужа..."
Имя учительницы Телеграм-канал не называет, известно лишь то, что преподаватель отказывается выходить на работу после "песенного" буллинга школьников.
Напомним, что школьников заставили копать картошку вместо уроков, разгорелся скандал.
Как сообщала Politeka, в украинской школе разразился скандал из-за туалета.
Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.