Свинина и говядина вскоре могут стать дефицитом, а стейки станут настоящим предметом роскоши.

Об этом заявил глава крупнейшего в Европе мясоперерабатывающего предприятия Danish Crown Джейс Валер, сообщает Bloomberg.

Многие страны начали снижать количество выбросов парниковых газов ради сохранения климата.

Поэтому мраморная говядина может стать настолько дефицитным продуктом, что ее будут есть только по праздникам. Это касается и свинины.

Мясные компании вынуждены ограничивать выбросы парниковых газов.

Решение проблемы выбросов метана является одной из самых важных климатических проблем для многих производителей.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в октябре начнут стремительно расти.

Об этом рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.

Подорожание будет спровоцировано высокими ценами на энергоносители, в частности, на газ.

По словам эксперта, ситуация прояснится уже к концу октября.

Кроме того, Пендзин считает, что продукты дешеветь не будут, ведь все заводы зависят от цен на энергоносители, а стоимость газа для промышленности в этом году бьет рекорды.

В холодные периоды года цена овощей 50-80% выше, чем летом. Например, повышение стоимости томатов началось еще в конце сентября, они подорожали почти в два раза.

Напомним, цены на молочку в Украине резко выросли, детали.

Как Politeka писала, что в Украине взлетели цены на подсолнечное масло, даже в Европе дешевле.

Также Politeka рассказывала, украинцам массово продают масло-подделку.