В жуткой аварии в Закарпатской области погибли четыре человека - информацию подтвердили в полиции.
Так, в главном управлении национальной полиции Закарпатья сообщили, что сейчас известно о 4-х погибших, их личности устанавливаются.
В ГСЧС Украины сообщили, о том, что авария произошла в 4 часа утра автодороге в с. Великие Лучки Мукачевского района.
Водитель "Renault Logan «допустил столкновение с припаркованным эвакуатором "ГАЗель" - в результате аварии легковушка загорелась.
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Вводитель и 3 пассажира легкового автомобиля погибли, травмирован 1 человек - водитель эвакуатора.
К аварии привлекалось 8 человек и 2 единицы техники ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Хустском районе Закарпатской области произошла серьезная ДТП.
На Закарпатье произошло ДТП, в которое попали мать и ребенок. Женщина была за рулем, а младенец находился в автокресле. Машина в результате ДТП съехала в кювет и перевернулась.
Между селами Долгое и Приборжавское женщина ехала на легковом авто. Жительница Закарпатья не справилась с управлением и произошло серьезное ДТП.
В салоне находился ее ребенок - 6-месячный младенец. В результате аварии младенец сильно пострадал, ведь в ДТП маленький ребенок вылетел в лобовое стекло авто.
Как рассказали врачи Иршавской районной больницы, младенец получил черепно-мозговую травму. Кроме этого, врачи подозревают, что у малыша может быть перелом костей черепа.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.
Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.