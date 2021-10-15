Что известно о трагедии

В жуткой аварии в Закарпатской области погибли четыре человека - информацию подтвердили в полиции.

Так, в главном управлении национальной полиции Закарпатья сообщили, что сейчас известно о 4-х погибших, их личности устанавливаются.

В ГСЧС Украины сообщили, о том, что авария произошла в 4 часа утра автодороге в с. Великие Лучки Мукачевского района.

Водитель "Renault Logan «допустил столкновение с припаркованным эвакуатором "ГАЗель" - в результате аварии легковушка загорелась.

Вводитель и 3 пассажира легкового автомобиля погибли, травмирован 1 человек - водитель эвакуатора.

К аварии привлекалось 8 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Хустском районе Закарпатской области произошла серьезная ДТП.

На Закарпатье произошло ДТП, в которое попали мать и ребенок. Женщина была за рулем, а младенец находился в автокресле. Машина в результате ДТП съехала в кювет и перевернулась.

Между селами Долгое и Приборжавское женщина ехала на легковом авто. Жительница Закарпатья не справилась с управлением и произошло серьезное ДТП.

В салоне находился ее ребенок - 6-месячный младенец. В результате аварии младенец сильно пострадал, ведь в ДТП маленький ребенок вылетел в лобовое стекло авто.

Как рассказали врачи Иршавской районной больницы, младенец получил черепно-мозговую травму. Кроме этого, врачи подозревают, что у малыша может быть перелом костей черепа.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.

Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.