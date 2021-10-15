Над временно оккупированным Донецком в честь Дня защитников и защитниц пролетел флаг Украины.
Видео было опубликовано в Twitter пользователем "Рядовий Жолудь".
Над оккупированным Россией городом Донецк пролетел украинский флаг на синих и желтых воздушных шарах.
"На Донецк по случаю Дня защитников и защитниц полетел сине-желтый флаг. С праздником тех, кто нас ждет!", - говорится в сообщении.
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Недавно сообщалось, что самый большой флаг в Николаеве повредил ветер.
13 октября синоптики объявили штормовое предупреждение и предупредили о сильном ветре.
Большой Государственный флаг Украины намотался на флагшток, и частично повредилась ткань. Порывы ветра в тот момент были в 15 м/с.
Как правило в плохую и ветряную погоду их приспускают, но в этот раз. Ближе ко второй половине дня ветер ослаб, и поврежденный флаг размотался.
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