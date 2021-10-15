Над временно оккупированным Донецком в честь Дня защитников и защитниц пролетел флаг Украины.

Видео было опубликовано в Twitter пользователем "Рядовий Жолудь".

Над оккупированным Россией городом Донецк пролетел украинский флаг на синих и желтых воздушных шарах.

"На Донецк по случаю Дня защитников и защитниц полетел сине-желтый флаг. С праздником тех, кто нас ждет!", - говорится в сообщении.

Недавно сообщалось, что самый большой флаг в Николаеве повредил ветер.

13 октября синоптики объявили штормовое предупреждение и предупредили о сильном ветре.

Большой Государственный флаг Украины намотался на флагшток, и частично повредилась ткань. Порывы ветра в тот момент были в 15 м/с.

Как правило в плохую и ветряную погоду их приспускают, но в этот раз. Ближе ко второй половине дня ветер ослаб, и поврежденный флаг размотался.

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