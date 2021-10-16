В городе Калуш Ивано-Франковской области мотоциклист на большой скорости влетел в мать и ребенка, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

Известно, что мать с ребенком переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

Трагедия произошла 14 октября около 19:40 на улице Богдана Хмельницкого. Водитель мотоцикла на высокой скорости влетел в мать и ребенка, которые шли по пешеходному переходу. От удара 6-летнюю девочку отбросило в сторону на несколько метров. К сожалению, от полученных травм ребенок умер по дороге в больницу. К слову, водитель скрылся с места ДТП.

В полиции обнародовали видео с камер наблюдения. На нем видно, как мать с ребенком переходят дорогу на пешеходном переходе. Мотоциклист быстро мчался вперед.

Через несколько секунд после аварии очевидцы подбежали к пострадавшему ребенку для помощи.

По результатам проведения целого ряда оперативно-розыскных мероприятий транспортное средство, на котором совершено дорожно-транспортное происшествие установлено и изъято.

Также выяснено кто именно находился за рулем той страшной минуты — 17-летний житель одного из сел Кольского района. Водителя задержали. Продолжаются следственные действия.

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